HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİYLE BULUŞUYOR - 1 - Haberler
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HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİYLE BULUŞUYOR - 1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geliyor.

İSTANBUL (DHA) - HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geliyor.

Bakan Nebati'nin İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirdiği toplantıya Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden temsilciler başta olmak üzere çok sayıda iş insanının katılacağı öğrenildi.

Saat 13.30'da başlayacak toplantıda, iş dünyasının beklentilerini yeni bakana anlatacağı ve ekonomideki son durumun değerlendirileceği kaydedildi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİYLE BULUŞUYOR - 1

HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİYLE BULUŞUYOR - 1

HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİYLE BULUŞUYOR - 1

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