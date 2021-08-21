Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu

İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu Bir dizi programa katılmak için Kocaeli'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Defterdarlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AK Parti ve MHP Kocaeli İl teşkilatlarını ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu

KOCAELİ - Bir dizi programa katılmak için Kocaeli'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Defterdarlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AK Parti ve MHP Kocaeli İl teşkilatlarını ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli'de iş adamları ve iş kadınları ile bir araya geldi. Toplantının ardından Bakan Elvan, Kocaeli Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Elvan, basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantında Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile istişarede bulundu. Daha sonra Bakan Elvan, Kocaeli Valiliği'nde bulunan Kocaeli Defterdarlığı personeli ile bir araya geldi. Bakan Elvan'ın sonraki durağı ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın ile bir araya geldiği ziyaret sonrasında Bakan Elvan, AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı ve MHP Kocaeli İl Teşkilatı binalarını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber

Son dakika haber... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: 'Merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3,5 olarak tutma hedefimize sadığız, bu konuda en ufak bir...
Son dakika haber... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3,5 olarak tutma hedefimize sadığız, bu konuda en ufak bir...
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 'Salgınla ilgili dışsal bir şok olmaması durumunda, 2021 için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz.'
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Salgınla ilgili dışsal bir şok olmaması durumunda, 2021 için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Cimilli İbo Acun Ilıcalı Haluk Levent
Spor Marcao Ali Koç Muslera Arda Turan Mert Günok
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 01:30:31. #1.16#

title