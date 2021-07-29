Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "TL mevduatlarındaki stopaj oran indirimini Eylül sonuna kadar uzatıyoruz"
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Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "TL mevduatlarındaki stopaj oran indirimini Eylül sonuna kadar uzatıyoruz"

Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: 'TL mevduatlarındaki stopaj oran indirimini Eylül sonuna kadar uzatıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini Eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini Eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz" dedi.

Bakan Elvan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini Eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz. Böylece Türk lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Elvan: 'Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini eylül sonuna kadar uzatıyoruz'
Bakan Elvan: "Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini eylül sonuna kadar uzatıyoruz"
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