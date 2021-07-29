Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "TL mevduatlarındaki stopaj oran indirimini Eylül sonuna kadar uzatıyoruz"

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini Eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz" dedi.