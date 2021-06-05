Son dakika haber | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Mersin Millet Bahçesinin açılışına katıldı
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Son dakika haber | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Mersin Millet Bahçesinin açılışına katıldı

Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Mersin Millet Bahçesi'nin havadan görüntülenmesi (drone) Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açılış öncesi konuşması Bakan Elvan'ın çocuklarla birlikte açılış kurdelesini kesmeleri MERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde, Mersin'deki Millet...

Mersin Millet Bahçesi'nin havadan görüntülenmesi (drone)

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açılış öncesi konuşması

Bakan Elvan'ın çocuklarla birlikte açılış kurdelesini kesmeleri MERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde, Mersin'deki Millet Bahçesinin açılışı yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Millet Bahçesinin açılışına katıldı.

Son dakika haber | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Mersin Millet Bahçesinin açılışına katıldı
Son dakika haber | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Mersin Millet Bahçesinin açılışına katıldı
Son dakika haber | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Mersin Millet Bahçesinin açılışına katıldı
Son dakika haber | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Mersin Millet Bahçesinin açılışına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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Son dakika haber | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Mersin Millet Bahçesinin açılışına katıldı - Haberler
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