Son dakika haber... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3,5 olarak tutma hedefimize sadığız, bu konuda en ufak bir...

Edinilen son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3,5 olarak tutma hedefimize sadığız, bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil."