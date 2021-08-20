Son dakika haber: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Kocaeli'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi: (2)

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, mali disiplinden asla taviz vermeyeceklerini belirterek, "Merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3,5 olarak tutma hedefimize sadığız, bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, mali disiplinden asla taviz vermeyeceklerini belirterek, "Merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3,5 olarak tutma hedefimize sadığız, bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil." dedi.

Elvan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kocaeli İş Dünyası Buluşması" programında, ekonomik büyümenin sadece rakamlardan ibaret olmadığını, yüksek büyümeyi gerçekleştirdiklerinde görevlerini tamamlamış hissetmediklerini söyledi.

İstikrarlı, kapsayıcı ve istihdam oluşturan, çevreyi koruyan, yüksek verimliliği ve rekabetçiliği sağlayan ve hepsinden önemlisi de gelir dağılımı adaletini en iyi şekilde tesis eden bir büyümeyi sürekli kılmanın peşinde olduklarını vurgulayan Elvan, bu çerçevenin makroekonomik istikrarın daha da güçlendirilmesiyle mümkün olacağını, dolayısıyla fiyat istikrarı, mali disiplin ve güçlü finansal sektör hedeflerinden ödün vermeden yola devam edeceklerini dile getirdi.

Elvan, büyüme performansıyla küresel ölçekte belirgin şekilde olumlu yönde ayrışırken, tüm dünyada olduğu gibi uygulanan politikaların olumsuz yan etkilerinin de ortaya çıktığına işaret ederek, "Maalesef kurlardaki oynaklık, enflasyon ve ülke risk primimiz artış gösterdi. Bu olumsuz yan etkileri azaltmak amacıyla 2020 son çeyreğinden başlayarak kararlı para ve maliye politikası adımları attık." diye konuştu.

Verimli ve nitelikli yatırım ortamı için düşük enflasyon, kur istikrarı, risk algısının azaltılması ve bekleyişlerin iyi yönetilmesinin kritik önemde olduğunun altını çizen Elvan, "Bu nedenle önümüzdeki en temel önceliğimiz, enflasyon eğiliminin bir an önce terse çevrilmesidir. Bu çerçevede ihtiyatlı ve kararlı para ve maliye politikaları uygulamaya devam etmemiz gerekiyor. Kur istikrarını sağladığımız ve bekleyişleri iyi yönettiğimiz ölçüde enflasyonu düşürme başarımız artacaktır." ifadelerini kullandı.

"İndirim ve fiyat ayarlamaları sonucunda 103 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçtik"

Bakan Elvan, para politikasının etkinliğini güçlendirmek adına, maliye politikalarıyla da enflasyonla mücadeleye destek verdiklerine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Örneğin akaryakıtta eşel-mobil sistemi uygulaması kapsamında KDV ve ÖTV gelirimizden feragat ediyoruz. KDV, ÖTV ve stopaj indirimleri ile bir yandan salgından en fazla etkilenen sektörleri desteklerken, diğer yandan da enflasyonla mücadeleye destek veriyoruz. Bu çerçevede, kamu maliyesi tarafında yapılan indirim ve fiyat ayarlamaları sonucunda 103 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçtik. Ayrıca son dönemde, iç talebin dengeli artışını destekleme amacıyla makro-ihtiyati tedbirleri de uygulamaya aldık ve bu tedbirlerin olumlu etkisini kısmen görmeye başladık. Yılın son çeyreğinde enflasyon eğiliminin belirgin bir düşüş sürecine girmesini öngörüyoruz."

Kamu maliyesi alanındaki gelişmeler ve beklentilere değinen Elvan, bütçe gelişmelerinin yıl sonu hedefleriyle uyumlu gittiğini bildirdi.

Elvan, temmuz ayında bütçe giderlerinde emekli ikramiyeleri ile planlanmış faiz, yatırım ve cari nitelikli ödemelerden kaynaklı nisbi yükseliş gerçekleştiğini ancak bu durumun merkezi yönetim bütçe harcamalarında ve açığında toplam genişlemeyi değil dönemsel artışı gösterdiğini belirterek, "Nitekim yılın ilk 7 ayında bütçe açığı, geçen yıla kıyasla yüzde 43,7 oranında azalıp 78 milyar lira olarak gerçekleşti. Mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3,5 olarak tutma hedefimize sadığız, bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil." diye konuştu.

Borçlanma konusunda da son derece dikkatli bir yaklaşım izlediklerini vurgulayan Bakan Elvan, "Uyguladığımız borçlanma politikaları sayesinde yurt içinden döviz cinsi borçlanmayı kademeli olarak düşürmeye başladık. 2021 yılında yurt içinden yaptığımız döviz cinsi borçlanma, döviz cinsi ödemelerin yaklaşık yarısı kadar. Borç yönetiminde bir diğer amacımız, maliyetleri de dikkate alarak borçlanmanın vadesini mümkün olduğu kadar uzatmak. İzlediğimiz yaklaşım sayesinde yurt içinde borçlanmanın vadesini 34 aydan 52 aya yükselttik. Bu stratejiler sayesinde faiz yükünü azaltarak, bütçede alan oluşturmak ve bu alanı da ihtiyaç duyulan yerlerde kullanmak istiyoruz." dedi.

"KGF destekli üç yeni mekanizmayı başlatıyoruz"

Mart ayında açıkladıkları Ekonomi Reform Programı'nda üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı ekonomi politikalarının odağına aldıklarını dile getiren Elvan, şunları söyledi:

"Bu alanları desteklemek ve üreticilerimiz üzerindeki yükü azaltmak üzere önemli adımlarımız olacak. Ben bu noktada finansman ve beşeri sermaye gibi alanlardaki politikalara kısaca değinmek istiyorum. Uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman sağlamanın sizler için taşıdığı önemin farkındayız. Buradan hareketle KGF destekli üç yeni mekanizmayı başlatıyoruz. İlk olarak, likidite sıkıntısı çeken küçük ölçekli firmalara ilave istihdam ettikleri her bir kişi için KGF kefaletiyle krediye erişim imkanını, ikincisi, imalata dayalı ve ihracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi desteğini, üçüncüsü, ihracat potansiyeli yüksek olan KOBİ'lerin dış pazarlara açılmalarını teşvik etmek üzere Eximbank Kredi Destek Paketi'ni devreye alıyoruz."

Elvan, tüm bu paketlerin, reel ekonomiyi, üretken kesimleri teşvik etmek amacını taşıdığını, mevcut kaynakları seçici ve odaklı bir yaklaşımla ekonomik potansiyeli daha da geliştirmek için kullanacaklarını bildirdi.

Sanayicilerin ara eleman bulma konusunda yaşadıkları sorunların farkında olduklarını belirten Elvan, "Bu sorunun çözümüne yönelik hazırlıklarımızı hemen hemen tamamladık. Mesleki eğitim merkezlerine ilgiyi artırmak için gençlerin kalfalık döneminde aldıkları ücretleri artıracağız. Sanayicinin yükünü hafifletmek için de bu merkezlerden eğitim alan öğrencilerin ücretlerini biz ödeyeceğiz. Milli Eğitim Bakanımız ile bu konuya ilişkin geçen hafta çok verimli bir toplantı yaptık. Bu alanda atacağımız adımların, istihdam piyasalarında ciddi bir dönüşümü teşvik etmesini bekliyoruz." dedi.

"İş dünyamızın vasıfları ve kabiliyetleri oldukça yüksek"

Elvan, Türk iş dünyasının vasıfları ve kabiliyetlerinin yüksek olduğuna işaret ederek, "Gencecik girişimcilerimiz, dünyada da adlarından söz ettirecek işlere imza atıyorlar. Küresel piyasaların yakından takip ettiği basın organları bile Türk girişimcilerinin başarılarından bahsediyor. Biz yeter ki kendimize güvenelim, yeter ki şevkimizi hiç kaybetmeyelim. Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir problem bulunmuyor. En yenilikçi fikirlerin Silikon Vadisi'nden değil, Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nden çıkmaması için hiçbir engel yok." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin üretim ve inovasyon kabiliyetleriyle rakipsiz bir bölgesel üs olabileceğini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:

"Bunu başaracak vizyona, enerjiye ve altyapıya fazlasıyla sahibiz. Biz kamu tarafı olarak reel sektörün önünü açacak, belirsizliği azaltacak ve karşılaşabileceğiniz pürüzleri giderecek tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Bu süreçte sizlerle iş birliği ve fikir alışverişi yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Kapılarımız sonuna kadar açık. Sorunlarınızı, görüşlerinizi ve en önemlisi de bunlara ilişkin çözüm önerilerinizi bekliyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam eden programda Bakan Elvan, iş insanlarının sorularını yanıtladı.

Programa, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile iş dünyasından isimler katıldı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay