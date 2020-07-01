Son dakika haber | Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki toparlanma, hedeflerimize...
Son dakika ekonomi haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor.
01.07.2020 12:57 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:00
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor."
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Kaynak: AA