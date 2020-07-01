Son dakika haber | Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki toparlanma, hedeflerimize... Son dakika ekonomi haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor." Kaynak: AA