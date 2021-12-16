Son dakika haber | Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı, yerine Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan ve Yunus... - Haberler Ekonomi
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Son dakika haber | Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı, yerine Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan ve Yunus...

Son dakika haber | Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı, yerine Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan ve Yunus...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı, yerine Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı, yerine Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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