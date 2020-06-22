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Son dakika haber: Hazine alacakları 18,3 milyar lira

Son dakika haberlerine göre Hazine alacakları, mayıs ayı sonu itibarıyla 18,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Son dakika haber: Hazine alacakları 18,3 milyar lira
22.06.2020 17:51 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:42

Hazine alacakları, mayıs ayı sonu itibarıyla 18,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 11 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 853 milyon lira tahsil edildi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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