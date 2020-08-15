Son dakika haber! Hayvanseverler, Hatay'da 20 hayvanın öldüğü barınağa verilen cezayı az buldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Hayvanseverler, Hatay'da 20 hayvanın öldüğü barınağa verilen cezayı az buldu

Son dakika gündem haberi: HATAY Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nce, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 20 hayvanın ihmal nedeniyle ölmesi üzerine verilen 18 bin 940 TL'lik cezayı, hayvanseverler az buldu.

Son dakika haber! Hayvanseverler, Hatay'da 20 hayvanın öldüğü barınağa verilen cezayı az buldu
15.08.2020 10:16 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:20

HATAY Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nce, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 20 hayvanın ihmal nedeniyle ölmesi üzerine verilen 18 bin 940 TL'lik cezayı, hayvanseverler az buldu. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Hatay gönüllüsü Gökhan Çam, yaşanan sorunun eğitim eksikliği ve alan yetersizliğinden kaynaklandığını, belediyenin 4 yıldır barınak sorununu çözemediğini söyledi.

Geçen 11 ve 12 Ağustos günlerinde sosyal medyada yayınlanan ve çok sayıda sokak hayvanının öldüğünü gösteren görüntüler üzerine Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonunda, görüntülerin belediyeye ait Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştiği tespit edildi. Konuyla ilgili valilik tarafından yapılan açıklamada da yaklaşık 40 görüntünün incelenmesi sonucunda, 20 hayvanın bakımlarının ihmal edilmesi nedeniyle öldüğünün saptandığı bildirilerek, şöyle denildi:

"5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlere muhalefet etmekten, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 18 bin 940 lira idari para cezası uygulanmıştır. Mevcut hayvan barınaklarının mevzuatlarda belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı hususlarında gerekli denetimlerin yapılması ile görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkililer hakkında, ilgili kurum yetkililerinden gerekli idari ve adli işlemlerin başlatılması talep edilmiştir. Hayvanlar dünyayı birlikte paylaştığımız varlıklardır. Yaşayan tüm canlılar gibi onlar da, doğanın, eşit haklı bireyidir. Rahat yaşamalarını sağlamak, onlara iyi, uygun muamele edilmesini temin etmek ve en iyi şekilde korunmaları kamunun görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır."  'VERİLEN CEZAYI YETERSİZ BULUYORUZ'Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Hayvan Hakları Federasyonu Hatay gönüllüsü Gökhan Çam, "Yetkililerle bugüne kadar yaptığımız görüşmelerde hiçbir netice alamayınca biz üzülerek görüntüleri sosyal medyaya taşımak zorunda kaldık. Bugüne kadar burada o kadar hayvan öldü. Bunun yükü, vebali ağır. Çünkü gün geçtikçe başka canlar da kaybediyoruz. Verilen cezayı bizler yetersiz buluyoruz. Biz belirlenen diğer yaptırımların da uygulamaya geçirmesini istiyoruz. Buranın hayvanlar açısından yaşanabilir bir alan olmasını istiyoruz. Bizim sesimizi duyan Hatay Valisi Rahmi Doğan'a teşekkür ediyoruz. Burada hayvanların sağlıklı bir şekilde bulaşıcı hastalıklardan kurtularak, mamasını, suyunu temiz bir şekilde yiyip, içip burada konaklamalarını istiyoruz" dedi.'4 YILDIR BARINAK KURULAMADI'Barınakta personel eksikliği olmadığını, sorunun eğitim eksikliği ve alan yetersizliğinden kaynaklandığını ileri süren Çam, şunları söyledi: "Hatay Büyükşehir Belediyesi yaklaşık olarak 4 yıldır burada Hatay il sınırları içerisinde büyük bir barınak kurmak için araştırmalar yapıyor. Bu 4 yıldır bitmeyen bir süreç. Hatay genelinde 15 ilçe var. Bu 15 ilçenin 3'ünde gerekli şartları taşıyan barınak var. Bunlardan biri bulunduğumuz barınak. İskenderun'da ve Samandağ'da bulunan bir barınak var. Samandağ'daki barınağımız Hatay geneline takviye yapacak, yardımcı olacak bir pozisyonda değil. İskenderun'daki barınağımız kendi ilçe sınırları haricinde hiçbir yere yetemiyor. Bu da İskenderun'un kendi içerisinden çıkıp Büyükşehir'e yardımcı olması da beklenmiyor. 15 ilçenin tamamında kendi bünyelerinde bulunan bir rehabilitasyon merkezinin olması gerekiyor."

Hayvanların ölümüne neden olanların hala görevinde olduğunu ileri süren Çam, tek istediklerinin bilinçli bir hayvansever, veteriner ve tekniker ekibin göreve getirilmesi olduğunu söyledi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi Spor
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi Yaşam
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Güncel
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti Spor
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı 3. Sayfa
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi 'pes' dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım 3. Sayfa
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'dansözlü' yat partileri kamerada
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
21 Eylül'de okullar nasıl açılacak? Öncelik, birinci sınıflar ile sınava girecek olan öğrencilerde
21 Eylül'de okullar nasıl açılacak? Öncelik, birinci sınıflar ile sınava girecek olan öğrencilerde
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım
Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım
Fenerbahçe Erol Bulut'un istediği Enner Valencia'yı gündemine aldı
Fenerbahçe Erol Bulut'un istediği Enner Valencia'yı gündemine aldı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Erdoğan'dan Merkel'in 'Oruç Reis' konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye 'tansiyonun düşürülmesi' çağrısı
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı
Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı
Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Son pişmanlık fayda etti! Fare zehri içtikten sonra polisi arayınca ölümden döndü
Son pişmanlık fayda etti! Fare zehri içtikten sonra polisi arayınca ölümden döndü
15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak
15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak
Yalanları gün yüzüne çıktı! Kayıp Gülsüm ninenin damadı ve kızları cinayetten yargılanacak
Yalanları gün yüzüne çıktı! Kayıp Gülsüm ninenin damadı ve kızları cinayetten yargılanacak
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Ali Babacan Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Alişan Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Tamer Tuna Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Oruç Genç Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Hayvanseverler, Hatay'da 20 hayvanın öldüğü barınağa verilen cezayı az buldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 10:20:39. #1.14#
title