Hayvanseverler, Gölbaşı'nda 20 ölü köpeğin bulunduğu boş araziye çiçek bıraktı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde moloz yığını ve toprak altında 20 ölü köpeğin bulunduğu alana, hayvanseverler tarafından çiçek bırakıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve bir grup hayvansever, köpeklerin ölü bulunduğu alana geldi.

Şimşek, burada yaptığı açıklamada, olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

Telefonla acı haberi öğrendiğini ve çok üzüldüğünü dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Gerçekten çok üzüldük. Gölbaşı Belediyesi olarak hem sokakta yaşayan hayvanlarımıza hem de bu konuyla ilgilenen kurum ve derneklere elimizden gelen bütün yardımı yapıyoruz. Böyle bir olayın ilçemizde yaşanması gerçekten bizi üzdü. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Peşini de bırakmayacağız."

Gölbaşı Hayvanseverler Grubu üyeleri de ölü köpeklerin bulunduğu alana çiçek bıraktı.

Dün, Gölbaşı Sanayi Sitesi yakınlarındaki boş arazide moloz yığını ve toprak altında 20 ölü köpek bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal