Son dakika haber... Hayvanlarını son anda kurtardılar... Saman deposunda çıkan yangın, iki gecekonduyu kül etti

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Hayvanlarını son anda kurtardılar... Saman deposunda çıkan yangın, iki gecekonduyu kül etti

Gecekondu yangınında dumanlar mahalleyi sardı, maskeli vatandaşlar dumandan etkilenmemek için çaba sarf etti

ANTALYA - Antalya'da içerisinde samanların bulunduğu depoda çıkan yangın iki gecekonduyu kül etti. Yangında çıkan dumanlar mahalleyi sararken, maske taktığı gözlenen vatandaşların çoğunun dumandan etkilenmemek için yoğun çaba sarf ettiği gözlendi.

Yangın, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Dere'ye ait gecekondunun içerisinde saman balyalarının bulunduğu depo kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Alevler bir anda gecekonduyu sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürebilmek için uzun uğraş verirken, bu esnada çıkan dumanlar mahalleyi sardı. Maske taktığı gözlenen vatandaşların çoğu, dumandan etkilenmemek için çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, iki gecekondu kullanılmaz hale geldi.

Yangın esnasında evde olan kafesteki güvercinler de zarar görmeden bir vatandaş tarafından son anda çıkartıldı.

Öte yandan gecekondu yangınında çıkan dumanlar, farklı bir noktadan cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, dumanların büyük bir alana yayıldığı gözlendi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA