Hayvan ve araç hırsızlığı operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
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Hayvan ve araç hırsızlığı operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen araç ve hayvan hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen araç ve hayvan hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, anahtarı araç üzerinde bırakılmış 2 adet aracın çalıntı ihtimali üzerine bir araştırma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, çalıntı araçlardan birinin bagajında bulunan yeleğin, diğer aracın sahibine ait olduğu bilgisi üzerine şüphelilerin aynı kişiler olduğu tespit edildi. İlk aracın hayvan hırsızlığı için çalındığı, ancak hayvanların bu araca sığmaması sebebiyle terk edildiği, çalınan ikinci araç ile iki küçükbaş hayvan hırsızlığının gerçekleştiği tespit edildi. 130'a yakın güvenlik kamera kaydının incelenmesi sonucu, S.A. ve A.Y. isimli şahısların yakalanarak, sevk edildiği adli makam tarafından tutuklandığı bildirildi. - KÜTAHYA

Hayvan ve araç hırsızlığı operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Hayvan ve araç hırsızlığı operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Hayvan ve araç hırsızlığı operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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