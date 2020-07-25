Son dakika haber | Hayvan pazarında şaşırtan sakinlik Gelen son dakika haberine göre Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, geçtiğimiz yıla göre küçükbaş hayvanlarda yüzde 10 ve 15'lik bir artışı olduğunu söyledi.

Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, geçtiğimiz yıla göre küçükbaş hayvanlarda yüzde 10 ve 15'lik bir artışı olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı öncesinde Canlı Hayvan Pazarını ziyaret eden Akın, üreticilerin sorun ve isteklerini dinledi. Akın, kurban satışları ve fiyatlarla ilgili bilgilerde aldı. Ziyarette gazetecilere açıklamada bulunan Başkanı İhsan Akın, "Kurban Bayramına yaklaşık bir hafta kaldı. Canlı Hayvan Pazarını ziyaret ediyoruz. Sizlerin de gördüğü gibi hayvan pazarında fazla bir canlılık yok. Kurban Bayramına bir veya iki gün kala hayvan pazarında yoğunluk oluyor. Şu anda kurbanlık hayvanlarda alış veya satış fazla yoktur . Büyükbaş hayvanlarda kısmen alış ve satış var ama küçükbaş hayvanlarda satış yok. Vatandaşlarımızın yeri olmadığından dolayı, canlı hayvan pazarında kurbanlığını gelip gören ve belirleyenler oluyor. Bayramdan bir gün önce akşam veya sabah belirledikleri hayvanı alıyorlar. Şu anda canlılık yok diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Korona virüsten dolayı sağlığımız için sosyal mesafeyi koruyalım"

Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, hayvanvarlığı konusunda da yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramında küçükbaş hayvanlarda yüzde 10 ve 15 ' lik bir artış var. 25 lira ve 27 lira arasında canlı ağırlıklı olarak kurbanlık küçükbaş hayvanların satışı yapılıyor. Büyükbaş kurbanlıklarda ise 22 ve 25 TL arası fiyat görülüyor. Küçükbaş hayvan da biraz küçük olanlar, bin TL'den başlıyor iki bin TL kadar küçük baş kurbanlıklar satılıyor. Büyükbaş hayvanlarda ise 7 bin TL den 22 bin- 25 bin TL kadar ağırlıklarına göre hayvan var" dedi.

Bu yıl yeni tip korona virüs pandemisi olması nedeniyle hayvan pazarına geleceklere önerilerde de bulunan Akın, "Dünya'yı saran bir salgın hastalık var. Covid- 19 hastalığı var. Özellikle kurbanlık alırken el sıkışılmaması gerekiyor. Kurbanlık alırken para alışveriş yaparken üreticilerimizin dikkatli olmasını istiyoruz. Hijyen dikkat edilmesi gerekiyor. Ellerimiz dezenfekte edilmesi gerekiyor. Üreticilerimiz ve vatandaşlarımız özellikle kolonya kullanması gerekiyor. Sosyal mesafeye uymamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Hayvan satan üretici de dertli

Canlı hayvan pazarı esnaflarından Hacı Bayram Demez ise kurbanlıklarla ilgili verdiği bilgi de, "36 yıldır küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Üretici ve besiciyim Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, canlı hayvan pazarını ziyaret ederek bizimle istişarelerde bulundu. Sorunlarımız dinledi" dedi. Kurban Bayramına yaklaşık bir hafta kaldığını hatırlatan Demez, "Küçükbaş hayvan satışlarımız normal. Küçükbaş hayvanlar kurbanlık fiyatı canlı kilo ağırlığında 26 ve 27 TL arasında gidiyor" diye konuştu. Demez, samanın kilosu şu anda 800 kuruş, arpanın kilosu 1650 TL olmuş. Dolayısıyla kurbanlık fiyatları fazla diyenler bu girdileri göz önünde bulundursun" ifadelerini kullandı.

Akın, hayvan pazarını gezerken pazarda bulunanlara korona virüs önlemleri için maske ve şapka dağıttı. - MALATYA

Kaynak: İHA