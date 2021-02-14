Son dakika haber... Hayatlarındaki engelleri aşarak mutlu yuva kurdular
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Son dakika haber... Hayatlarındaki engelleri aşarak mutlu yuva kurdular

14.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:28
Son dakika haber... Hayatlarındaki engelleri aşarak mutlu yuva kurdular

Son dakika haberlerine göre Zonguldak'ta sosyal medyada tanışıp severek evlenen işitme engelli Gülşah ile çocuk yaşta beyin kanaması sonucu bedensel engelli kalan Faruk Yılgın, hayatın zorluklarını sevgileriyle aşıyor.

Zonguldak'ta sosyal medyada tanışıp severek evlenen işitme engelli Gülşah ile çocuk yaşta beyin kanaması sonucu bedensel engelli kalan Faruk Yılgın, hayatın zorluklarını sevgileriyle aşıyor.

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde yaşayan Gülşah (34) ile İstanbul'da ikamet eden Faruk Yılgın (29) çifti, 3 yıl önce sosyal medyada tanıştı.

Arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Gülşah ile yuva kurmak için işaret dili öğrenen Faruk Yılgın, tüm zorlukları sevdiği kadınla omuz omuza aştı.

Evlendikten bir süre sonra oğulları Yusuf'u kucaklarına almanın sevincini yaşayan çift, birbirlerine duydukları sevgiyle çevresindekilere örnek oluyor.

İstanbul'da özel bir firmada çalışan Faruk Yılgın, yalnız kalmamaları için Zonguldak'taki ailesinin yanına gönderdiği eşi ve çocuğundan bir süredir ayrı yaşasa da verdiği mücadeleyle takdir topluyor.

"Sevginin hiçbir ülkede ve ırkta dili yok"

Faruk Yılgın, AA muhabirine, mutlu bir yuva kurmak için internetten yararlanarak tek başına evde işaret dili öğrendiğini anlatarak, "Eşimi çok seviyorum. Onun da beni anlamasıyla daha da mutlu oldum. Sevginin hiçbir ülkede ve ırkta dili yok." diye konuştu.

Eşinin ailesinin yanında, Zonguldak'ta yaşadığını belirten Yılgın, "Ben de İstanbul'da özel bir firmada engelli personeli olarak çalıştığım için eşimi çocuğumla tek başına bırakmak istemedim. Eşimi ailesinin yanına gönderdim çünkü onların yanında olmasını istedim. Orada çocuğumu, ailemi özlüyorum ama yapacak bir şey yok. Ekmek parası kazanıyorum ve ailem için her şeyi yapmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Sevgi sayesinde her engelin aşılacağını vurgulayan Yılgın, "Engelimiz fiziksel veya konuşmayla ilgili değil, bizim tek engelimiz özlem. Eşimi ve çocuğumu özlüyorum, onlar da beni özlüyor." dedi.

Gülşah Yılgın da eşini çok sevdiğini dile getirerek, "Eşim işaret dili öğrenmesiyle benim için neler yapabileceğini bana gösterdi, onun için kendisine teşekkür ediyorum. Sevginin dili yok." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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