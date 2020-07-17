Son dakika haber: Hayallerinin ötesinde bir eve kavuşan kimsesiz kızlardan duygulandıran hediye
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Son dakika haber: Hayallerinin ötesinde bir eve kavuşan kimsesiz kızlardan duygulandıran hediye

Son dakika habere göre Van'ın Çaldıran ilçesinde babaları tarafından terk edilen kız çocukları, kendilerine ev yaptıran Kaymakam Adem Can'a Türk bayrağı hediye etti.

Son dakika haber: Hayallerinin ötesinde bir eve kavuşan kimsesiz kızlardan duygulandıran hediye
17.07.2020 11:08 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:12

Van'ın Çaldıran ilçesinde babaları tarafından terk edilen kız çocukları, kendilerine ev yaptıran Kaymakam Adem Can'a Türk bayrağı hediye etti.

İlçenin Yukarı Kuyucak Mahallesi Atyoran mezrasında anneleriyle birlikte ikamet eden Dilşah ve Kader kardeşlere Çaldıran Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sahip çıktı. Babaları tarafından terk edilen ve anneleriyle yıkık bir evde hayatlarını idame eden Dilşah ve Kader kardeşler için Çaldıran Belediyesi ve ilçedeki iş adamlarının da katkılarıyla yaptırılan ev tamamlandı.

Umuttepe Ortaokulunda eğitim gören 8. sınıf öğrencisi Dilşah ve 7. sınıf öğrencisi Kader kardeşlerin durumunu öğrenen öğretmenleri hemen Kaymakam Adem Can ile irtibata geçti. Bunun üzerine eşiyle birlikte kız öğrencilerin yaşadığı evi ziyaret eden Kaymakam Can, aile için dayalı döşeli bir evin yapılması talimatını verdi. İki haftalık kısa sürede evleri tamamlanan kardeşler; Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 6. Hudut Tugay Komutan Yardımcı Piyade Albay Özkan Kantemir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Efeoğlu, Çaldranlı iş adamları Nasır Bilici, Adem Çınarbay ve Mehmet Çınarbay'ı misafir etti.

"Size verecek tek bir şeyimiz var, o da Türk bayrağıdır"

Derslerine artık rahat bir ortamda çalıştıklarını belirten Dilşah Sara, "Kaymakam Bey ve katkısı bulunanlara çok teşekkür ederiz. Kaymakam Bey evimize ilk geldiğinde evimiz fiziksel olarak çok iyi değildi. Şimdi çok iyi ve mutluyuz. Bizim evimize eşinizle ilk geldiğinizde evimiz iyi değildi. Ona rahmet geldiniz, oturdunuz ve çay içtiniz. İlk defa bir kaymakamla konuşmuştuk. Bize ev yaptınız, bunu hayal bile edememiştik. Hayalimizin ötesinde bir evimiz oldu. Size verecek tek bir şeyimiz var, o da Türk bayrağıdır. Sizler buna layıksınız" dedi.

"Devletimiz ebediyen payidar olsun"

Çaldıran Kaymakamı Adem Can ise evin yapımında emeği geçen Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari başta olmak üzere herkese teşekkür ederek, "Sevincimize ortak oldukları için emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz. Biz de Dilşah'ın ifade ettiği gibi öğretmenleri aracılığıyla Sara ailesiyle tanıştık. İlk gördüğüm o anda gözlerindeki pırıltıyı gördüm. Kızlarımızın daha güzel ortamlarda, daha güzel şartlarda geleceğe hazırlanmaları için devletimiz ve milletimiz adına onlara imkan sağladık. İnanıyorum ki onlarda daha büyük hedeflere ulaşarak kendileri gibi imkanı olmayan kardeşlerine, vatandaşlarımıza daha büyük hizmetler edecekler. Tabi ki buradaki görüntü devletimizin büyüklüğündendir. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Devletimiz İran'ın sınırında vatandaşına sahip çıkıyorsa, bundan daha büyük bir devlet olamaz. Devletimiz ebediyen payidar olsun" ifadelerini kullandı.

"Dilşah ve Kader kardeşlerin her zaman yanlarındayız"

Belediye Başkanı Şefik Ensari ise İran sınırına yakın kırsal mahallede eğitim gören kimsesiz iki kız kardeşe kaymakamlığın sahip çıkarak dayalı döşeli bir ev yaptırdığını belirterek, "Çaldıran Belediyesi olarak ev yapımında bizim de katkımız oldu. Bu kızlarımız daha rahat bir ortamda yaşamlarına devam edecekler. Devletimiz her zaman yardıma muhtaç vatandaşının yanında yer aldı, almaya da devam ediyor. Çaldıran Belediyesi olarak her zaman yardıma muhtaç kardeşlerimizin yanında yer aldık. Dilşah ve Kader kardeşlerin her zaman yanlarındayız. Gerek maddi gerek manevi her türlü desteği yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Kızlarımızın eğitimlerini en güzel şekilde tamamlamaları için elimizden ne gelirse yapmaya hazırız" diye konuştu.

Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin kızlara kitap hediye etmesinin ardından Kaymakam Can ve beraberindekilere Sara kardeşler tarafından yemek ve çay ikramı yapıldı. - VAN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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