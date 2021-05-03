Son dakika haber | Havza'ya spor yatırımları
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Son dakika haber | Havza'ya spor yatırımları

Son dakika haber | Havza'ya spor yatırımları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi... SAMSUN (İHA) – Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçeye yapılacak yarı olimpik yüzme havuzu, spor salonu ve 4 adet sentetik çim sahanın müjdesini vererek, "Hayırlı olsun" dedi.

SAMSUN (İHA) – Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçeye yapılacak yarı olimpik yüzme havuzu, spor salonu ve 4 adet sentetik çim sahanın müjdesini vererek, "Hayırlı olsun" dedi.

Havza'da yapılacak olan Havza'ya yarı olimpik yüzme havuzu, spor salonu ve 4 adet sentetik çim saha için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Havza Belediyesi arasında protokol imzalandı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığında düzenlenen ve AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in katılımı ile gerçekleşen imza programı sonrası, ilçeye yarı olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı spor salonu ile birlikte 4 adet sentetik çim kazandırılacak.

İmzanın ardından bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, şunları söyledi:

Havza'mıza hayırlı olsun. Spor camiamıza ve ilçemizin tüm gençlerine yeni spor salonumuz, yediden yetmişe herkesin kullanacağı yarı olimpik yüzme havuzu ve dört adet halı saha ilçemize hayırlı olsun. Bu eserlerin ilçemize kazandırılmasını talimatlandıran başta Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan'a, tüm milletvekillerimize ve süreci yakından takip ederek bu yatırımların ilçemize kazandırılmasında büyük emek ortaya koyan ve protokol imza törenimizde de bizleri yalnız bırakmayan milletvekilimiz Orhan Kırcalı'ya ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik'e ilçem ve şahsım adına en kalbi şükranlarımızı sunuyorum. Spor toto başkanlığı ile Havza belediyemiz arasında imzalamış olduğumuz protokol çerçevesinde en kısa zamanda spor salonumuz ve yarı olimpik yüzme havuzumuz ilçemizin hizmetinde olacak inşallah." - SAMSUN

Son dakika haber | Havza'ya spor yatırımları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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