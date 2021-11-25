Son dakika haber | Havza'da caminin bodrumunda çıkan yangın hasara neden oldu

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde bir caminin bodrumunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mısmılağaç Mahallesi Camisi'nin bodrum katında yangın çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu caminin bodrumunda bulunan odunların bir kısmı ile elektrik panosu ve bodrum katın duvarlarında hasar oluştu.

Yangının, caminin bodrum katında bulunan elektrik panosundan çıkan kıvılcımın odunları tutuşturması sonucu meydana geldiği belirlendi.

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri

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