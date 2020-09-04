Son dakika haber | Havza'da anız yangınının sıçraması sonucu ahır, samanlık ve garaj yandı
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Son dakika haber | Havza'da anız yangınının sıçraması sonucu ahır, samanlık ve garaj yandı

Son dakika gündem haberi: Samsun'un Havza ilçesinde anız yangınının sıçraması sonucu bölgedeki bir samanlık, ahır ve garaj da yandı.

04.09.2020 17:52 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:58

Samsun'un Havza ilçesinde anız yangınının sıçraması sonucu bölgedeki bir samanlık, ahır ve garaj da yandı.

İlçenin Bekdiğin Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan anız yangını, Şerif Şengül'e ait samanlık, ahır ve garaja sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine giden Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, yangına müdahale etti.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle samanlık, ahır ve garaj hasar gördü.

Yangında Ali Uluışık'a ait 15 arı kovanı da yanarken arılar telef oldu.

İtfaiye ekiplerinin iki saatte kontrol altına aldığı yangında iş makineleri de soğutma çalışmalarına katıldı.

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Son dakika haber | Havza'da anız yangınının sıçraması sonucu ahır, samanlık ve garaj yandı

Kaynak: AA

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