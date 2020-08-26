Son dakika haber... Havuzun gider borusuna sıkışan kaplumbağayı itfaiye kurtardı
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Son dakika haber... Havuzun gider borusuna sıkışan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Son dakika haberi: - Havuzun gider borusuna sıkışan kaplumbağayı itfaiye kurtardı Bolu'da, bir kafeteryanın havuzunun gider borusuna sıkışan kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından boru genişletilerek kurtarıldı.

26.08.2020 12:48 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:53

- Havuzun gider borusuna sıkışan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

BOLU - Bolu'da, bir kafeteryanın havuzunun gider borusuna sıkışan kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından boru genişletilerek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tabaklar mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan bir kafeteryada, iş yeri çalışanları havuzda beslenen kaplumbağanın yerinde olmadığını farketti. Havuz çevresinde kaplumbağayı arayan iş yeri çalışanları, kaplumbağanın havuzun gider borusuna girerek sıkıştığını gördü. Kendi imkanlarıyla kaplumbağayı çıkaramayan vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, hidrolikli kesme ayırma aletiyle kaplumbağanın sıkıştığı boruyu genişleterek hayvanı kurtardı.

İş yeri çalışanlarına teslim edilen kaplumbağan yeniden havuza bırakıldı.

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Son dakika haber... Havuzun gider borusuna sıkışan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Kaynak: İHA

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