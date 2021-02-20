Son dakika haber | Havaya rastgele ateş açıp, sosyal medyada paylaştı
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Son dakika haber | Havaya rastgele ateş açıp, sosyal medyada paylaştı

20.02.2021 21:20 | Son Güncelleme: 20.02.2021 21:24
Son dakika haber | Havaya rastgele ateş açıp, sosyal medyada paylaştı

Son dakika haberler... KAHRAMANMARAŞ'ta, seyir halindeki araçtan pompalı tüfekle havaya ateş açan ve bu anları kaydedip, sosyal medyada paylaşan 2 kişi, silahlarıyla birlikte polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, seyir halindeki araçtan pompalı tüfekle havaya ateş açan ve bu anları kaydedip, sosyal medyada paylaşan 2 kişi, silahlarıyla birlikte polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları sanal devriyede, V.K.'nin (24), kullandığı araçta, yanında oturan kişinin pompalı tüfekle havaya rastgele ateş ettiği anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşması üzerine harekete geçti. Sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çeken görüntüleri inceleyen ekipler, havaya ateş eden kişinin H.K. (23) olduğunu tespit etti. V.K. ve H.K., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 pompalı tüfek de ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, adli ve idari işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Son dakika haber | Havaya rastgele ateş açıp, sosyal medyada paylaştı
Son dakika haber | Havaya rastgele ateş açıp, sosyal medyada paylaştı
Son dakika haber | Havaya rastgele ateş açıp, sosyal medyada paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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