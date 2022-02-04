Son dakika haber! Havaya ateş açtığı anları sosyal medyada paylaşan zanlı, gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Havaya ateş açtığı anları sosyal medyada paylaşan zanlı, gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Havaya ateş açtığı anları sosyal medyada paylaşan zanlı, gözaltına alındı

Son dakika haberler... Bayrampaşa'da havaya ateş açtığı anları sosyal medyadan paylaşarak tepki gören zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa'da havaya ateş açtığı anları sosyal medyadan paylaşarak tepki gören zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Bayrampaşa'da "oğlum Aziz için sıkıyorum" diyerek havaya ateş açan bir şahsın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntüleri üzerine harekete geçen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Terazidere Mahallesinde ikamet eden N.İ. isimli şahsı kuru sıkı tabancayla birlikte gözaltına aldı. İfadesi alınan şahıs hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçundan adli işlem yapıldı. Zanlıya 2 bin 354 TL idari para cezası kesildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Bayrampaşa, Polis, Aziz, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title