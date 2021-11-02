Son dakika haber! Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı; çok sayıda gözaltı var - Haberler
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Son dakika haber! Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı; çok sayıda gözaltı var

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı; çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi... Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı; çok sayıda gözaltı varADANA Havalimanı'na inen yolcu uçağının önüne çıkan bir grup, güvenlik görevlileri tarafından dağıtıldı.

Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı; çok sayıda gözaltı var

ADANA Havalimanı'na inen yolcu uçağının önüne çıkan bir grup, güvenlik görevlileri tarafından dağıtıldı. Polis ekiplerinin de mühadele ettiği grupta, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Adana Havalimanı'nda meydana geldi. İddiaya göre aprona nasıl girdikleri bilinmeyen bir grup, piste iniş yapan yolcu uçağının önüne çıktı. Kalabalığı fark eden pilot, uçağı aniden durdurdu. Güvenlik güçleri, gruba müdahale bulundu. Polis ve güvenlik görevlilerini görüp, kaçmaya çalışan gruptaki bazı kişiler havalimanının farklı noktalarına dağıldı. Gruptaki çok sayıda kişi gözaltına alındı. Öte yandan havalimanına iniş ve kalkışlar yaklaşık 1 saat 30 dakika boyunca durduruldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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