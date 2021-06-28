Son dakika haber! Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
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Son dakika haber! Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haber! Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Akcay Mahallesi Öztaylan Sitesi A Blok'ta meydana geldi. Havalandırma boşluğundan kedi sesi duyan daire sakinleri, kedinin havalandırma boşluğuna düştüğünü fark edip itfaiyeden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği Akçay Müfreze ekipleri, yaptıkları çalışma sonunda kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Daire sahipleri, ekiplere teşekkür etti. - BALIKESİR

Son dakika haber! Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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