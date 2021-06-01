Son dakika haber | Havalandırma borusunda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı
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Son dakika haber | Havalandırma borusunda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı

Son dakika haber | Havalandırma borusunda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Arife Defne Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... SİVAS'ta beş katlı bir binanın havalandırma borusunda sıkışan 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

SİVAS'ta beş katlı bir binanın havalandırma borusunda sıkışan 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kent merkezinde Selçuklu Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bir apartmanının çatı katında 13 metre uzunluğundaki havalandırma borusuna giren 2 yavru kedi sıkıştı. Borudan kedi sesleri geldiğini fark eden bina sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, yarım saat süren çalışmalarının ardından yavru kedileri boru içine sarkıttıkları ip yardımıyla yukarı çekerek kurtardı.


Son dakika haber | Havalandırma borusunda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı
Son dakika haber | Havalandırma borusunda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı
Son dakika haber | Havalandırma borusunda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne Arslan

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