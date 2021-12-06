Son dakika haberleri! HAVAİ FİŞEK FABRİKASI PATLAMASI DAVASINDA 6'NCI DURUŞMA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili davanın 6'ncı duruşmasında mahkeme heyeti, fabrika sahibi Y.C. ile genel ustabaşı H.A.V.'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 31 Ocak 2022'ye erteledi.

Duruşmada SEGBİS üzerinden söz hakkı alan tutuklu sanık Y.C., verilen mütalaa kararına tepki göstererek, "Mütalaada bilirkişi raporu geçiyor, üçleme oldu, artık ben bu bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. Adaletinize güvenmiyorum. Bundan sonra konuşmayacağım, avukatlarım konuşacaktır" diye konuştu.

Y.C. duruşmalara geldikten sonra 15 gün karantina koğuşunda kaldığını, bu nedenle mahkemelere gelmek istemediğini, duruşmalara SEGBİS ile katılmak istediğini söyledi.

Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonu önünde açıklama yapan, patlamada ölen işçi Seyfi Çanakçı'nın yeğeni avukat Gülşen Uzuner de iş cinayetlerinin bir an önce son bulması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerine değinerek, "Biz burayı merkez alarak artık iş cinayetlerine dair hem yargısal anlamda hem toplumsal adaletin gerçekleşmesi adına bir etki yaratmak zorundayız. Bu etkiyi de geçerli diğer dosyalar açısından da örnek kılmak zorundayız. Bize düşen budur. Bu cezasızlık pratiklerini ve patronların bu noktada aynı kadın cinayetlerinde olduğu gibi başka dosyaları görerek, kendilerinde öldürme cesaretini bulmasını ortadan kaldırmak zorundayız. Bunun yolu da birlikte mücadele etmek yolundan geçer. 31 Ocak tarihinde daha güçlü bir şekilde burada olacağız" dedi.

Müşteki avukatlarından Can Atalay da kamuoyunun davaya duyarlı olup kendilerine destek vermesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'de emeği ile geçinen insanın yanındayım, diyen herkes buradaki insanların yanında durmalı. 31 Ocak günü mazeret dilekçesi olmadan herkesin burada olması gerekiyor. Burada olası kastın olduğu Soma'dan daha açık. Bu olayın peşini bırakmayacağız" diye konuştu.