KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ'NİN SON BÖLÜMÜ DE TAMAMLANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ'NİN SON BÖLÜMÜ DE TAMAMLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

(Havadan görüntüyle) KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ'NİN SON BÖLÜMÜ DE TAMAMLANDIErsan SAN / KUZEY Marmara Otoyolu Projesi'nde Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan son bölüm de tamamlandı.

(Havadan görüntüyle) KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ'NİN SON BÖLÜMÜ DE TAMAMLANDI

Ersan SAN/ KUZEY Marmara Otoyolu Projesi'nde Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan son bölüm de tamamlandı. Cuma günü hizmete açılması planlanan projenin, Mahmutbey'de oluşan trafik yoğunluğunu da hafifletmesi bekleniyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapımına 2013 yılında başlandı. Geçen yıl 389,3 kilometrelik kesimi trafiğe açılan otoyolun, Kınalı-Odayeri kesiminde yer alan Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan 9,1 kilometrelik kısmındaki çalışmalarda da sona gelindi. Böylece proje, Nakkaş-Başakşehir kesimi hariç tamamlanmış oldu. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan son bölüm tamamlandı. Bu kısmın da 21 Mayıs Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla hizmete açılması planlanıyor. Projenin, Mahmutbey'de oluşan trafik yoğunluğunu da hafifletmesi beklenirken, tamamlanan bölüm havadan görüntülendi.

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ'NİN SON BÖLÜMÜ DE TAMAMLANDI
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ'NİN SON BÖLÜMÜ DE TAMAMLANDI
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ'NİN SON BÖLÜMÜ DE TAMAMLANDI
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ'NİN SON BÖLÜMÜ DE TAMAMLANDI
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ'NİN SON BÖLÜMÜ DE TAMAMLANDI
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ'NİN SON BÖLÜMÜ DE TAMAMLANDI
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ'NİN SON BÖLÜMÜ DE TAMAMLANDI
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ'NİN SON BÖLÜMÜ DE TAMAMLANDI
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ'NİN SON BÖLÜMÜ DE TAMAMLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Abdullah Gül Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Deniz Çakır Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Fatih Terim Gökhan Töre Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ'NİN SON BÖLÜMÜ DE TAMAMLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 16:48:47. #1.11#

title