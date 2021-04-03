15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafik ekipleri denetim yaptı.

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafik ekipleri denetim yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 'ndeki denetim havadan fotoğraflandı.

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler çerçevesinde ilan edilen haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde güvenlik noktası oluşturan polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yaptı. Ekipler bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşların geçişlerine izin verildi. Öte yandan denetimler havadan da fotoğraflandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER