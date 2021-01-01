Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi

Son dakika gündem haberi... DHA KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yılbaşını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında trafik ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yaptı.

İSTANBUL -DHA KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yılbaşını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında trafik ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde polis ekipleri denetim yaptı. Denetim noktasında ekipler tarafından sürücülerin ve yolcuların belgeleri kontrol edildi. Denetim drone ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı