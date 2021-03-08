Son dakika haber! (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİ SÖKÜLEREK PARÇALANIYOR
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Son dakika haber! (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİ SÖKÜLEREK PARÇALANIYOR

08.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:25
Son dakika haber! (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİ SÖKÜLEREK PARÇALANIYOR

Son dakika haberine göre BU yılın ilk ayında Zeytinburnu sahilinde karaya oturan Morini Limanına kayıtlı ve Comoros bayraklı gemi "STREAMLINE" için karar verildi.

BU yılın ilk ayında Zeytinburnu sahilinde karaya oturan  Morini Limanına kayıtlı ve Comoros bayraklı gemi "STREAMLINE"  için karar verildi. Karaya oturduktan sonra büyük yarıkların meydana geldiği ve kurtarılma ihtimalinin bulunmadığı gemi için bugün yerinde bozum ve söküm işlemi başladı.

Marmara Denizi'nde şiddetli fırtınanın etkisiyle 29 Ocak'ta saat 15: 45 sıralarında Zeytinburnu Ahırkapı'da Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisi sürüklenerek karaya oturmuştu. Boş olarak Ahırkapı Serbest Demir Alanında demirlemiş haldeyken sürüklenen gemi için yapılan incelemelerde "kurtarılamayacağıö raporu hazırlandı. Balık adamlar tarafından geminin alt kısmında yapılan çalışmalarda da yan bordada ciddi yarıklar olduğu, ambar kısmının tamamen su aldığı ve tamir edilmesinin mümkün olmadığı belirlendi.Hazırlıkların tamamlanmasının ardından yerinde bozum ve söküm işlemi de bugün başladı. Yerinde bozum ve söküm sürecinin ilk işlemi, ambar bölümünü kapatan demir blokların kesilmesi oldu. Çalışmalar sonunda 800 ton demirin 45 gün içinde geri dönüşüme kazandırılması planlanıyor.

- İstanbul
Son dakika haber! (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİ SÖKÜLEREK PARÇALANIYOR
Son dakika haber! (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİ SÖKÜLEREK PARÇALANIYOR
Son dakika haber! (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİ SÖKÜLEREK PARÇALANIYOR
Son dakika haber! (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİ SÖKÜLEREK PARÇALANIYOR
Son dakika haber! (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİ SÖKÜLEREK PARÇALANIYOR
Son dakika haber! (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİ SÖKÜLEREK PARÇALANIYOR
Son dakika haber! (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİ SÖKÜLEREK PARÇALANIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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