Son dakika haber: (Havadan fotoğraflarla) - Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu
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Son dakika haber: (Havadan fotoğraflarla) - Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu

Gelen son dakika haberlerine göre KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu, ölü balıklar göl kıyısını kapladı.

Son dakika haber: (Havadan fotoğraflarla) - Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu
28.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:40

KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu, ölü balıklar göl kıyısını kapladı. Balıkçılıkla uğraşan bir çevre sakini "Küçükçekmece Gölümüz ölüyor. Oksijenimiz bitiyor. Gerekiyorsa denizden boruyla su pompalasınlar. Tek bir boru döşensin su pompalansın bu göl oksijenle dolsun, balıklar ölmesin " dedi. Göl kıyısındaki binlerce ölü balık havadan da fotoğraflandı. 

Kıyıda aralarında yengeçlerin de bulunduğu  ölü, yarı canlı balıkları gören çevre sakinleri, uzun zamandır böyle bir manzara ile karşılaşmadıklarını söylediler. Bir vatandaş ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) arayarak durumu bildirdiğini ancak cevap alamadığını söyledi. Bazı çocuklar ise balıkları toplayarak büyük plastik şişelere doldurduğu görüldü.

"KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ ÖLÜYOR" 

30 yıldır balıkçılıkla uğraşan Turan Şaşmaz,"Küçükçekmece Gölümüz ölüyor. Oksijenimiz bitiyor. Gölde oksijen olmadığı için balıklar suyun üzerinde. Bir müddet sonra oksijen yetersizliğinden bu hayvanlarımız ölüyor. Gölün temizliğine hiçbir şekilde önem vermedik. Akıntıları dere bağlantıları kesilince, Firüzköy'deki fabrika atıkları da buraya gelince göl bu hale geldi. 15 gündür bir lodos vardı, göl şişti geri dönünce oksijensiz bir su geldi. 80 çeşit balık yaşayan gölümüzde 4 çeşit balık kaldı" dedi. 

Gölde daha önce yüzdüklerini söyleyen Şaşmaz, "Temizlenmesi için yetkililerin ne gerekiyorsa yapması lazım. Gerekiyorsa denizden boruyla su pompalasınlar. Tek bir boru döşensin su pompalansın bu göl oksijenle dolsun. Balıklar ölmesin" diye konuştu.

 


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Kaynak: DHA

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