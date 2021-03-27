Son dakika haber... Hatayspor Basın Sözcüsü Vardı'dan, Boupendza'nın Kovid-19'a yakalandığı iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika spor haberine göre Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un basın sözcüsü Rahmi Vardı, milli maç için ülkesi Gabon'da bulunan oyuncuları Aaron Boupendza'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddiasına ilişkin, şu ana kadar kendilerine ulaşan bir bilgi olmadığını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un basın sözcüsü Rahmi Vardı, milli maç için ülkesi Gabon'da bulunan oyuncuları Aaron Boupendza'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddiasına ilişkin, şu ana kadar kendilerine ulaşan bir bilgi olmadığını söyledi.

Vardı, gazetecilere, Boupendza'nın ülkesinde Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve ligde 3 Nisan'da oynanacak Galatasaray maçını kaçıracağı iddialarını sosyal medyadan duyduklarını belirtti.

Boupendza'nın Kovid-19'a yakalandığı iddiasıyla ilgili kulüplerine yansıyan bir durum olmadığını aktaran Vardı, "Gobon Milli Takımı ile görüşmelerimiz sürüyor. Şu ana kadar bize ulaşan bir bilgi yok. Testin pozitif çıktığı ile ilgili bir sonuç gelirse biz de Türkiye'ye geldiğinde Boupendza'ya test yaptıracağız. Şu ana kadar herhangi bir bilgi yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız