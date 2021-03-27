Son dakika haber... Hatayspor Basın Sözcüsü Vardı'dan, Boupendza'nın Kovid-19'a yakalandığı iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Hatayspor Basın Sözcüsü Vardı'dan, Boupendza'nın Kovid-19'a yakalandığı iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Spor
Son dakika haber... Hatayspor Basın Sözcüsü Vardı'dan, Boupendza'nın Kovid-19'a yakalandığı iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika spor haberine göre Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un basın sözcüsü Rahmi Vardı, milli maç için ülkesi Gabon'da bulunan oyuncuları Aaron Boupendza'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddiasına ilişkin, şu ana kadar kendilerine ulaşan bir bilgi olmadığını söyledi.

2 maç ceza alan Fatih Terim'in söylemleri 'hakaret' değil, ağır küfürler içeriyor!
2 maç ceza alan Fatih Terim'in söylemleri 'hakaret' değil, ağır küfürler içeriyor!
Pelkas'tan sevindiren haber! Sakatlığı geçti, sahalara indi
Pelkas'tan sevindiren haber! Sakatlığı geçti, sahalara indi

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un basın sözcüsü Rahmi Vardı, milli maç için ülkesi Gabon'da bulunan oyuncuları Aaron Boupendza'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddiasına ilişkin, şu ana kadar kendilerine ulaşan bir bilgi olmadığını söyledi.

Vardı, gazetecilere, Boupendza'nın ülkesinde Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve ligde 3 Nisan'da oynanacak Galatasaray maçını kaçıracağı iddialarını sosyal medyadan duyduklarını belirtti.

Boupendza'nın Kovid-19'a yakalandığı iddiasıyla ilgili kulüplerine yansıyan bir durum olmadığını aktaran Vardı, "Gobon Milli Takımı ile görüşmelerimiz sürüyor. Şu ana kadar bize ulaşan bir bilgi yok. Testin pozitif çıktığı ile ilgili bir sonuç gelirse biz de Türkiye'ye geldiğinde Boupendza'ya test yaptıracağız. Şu ana kadar herhangi bir bilgi yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Semih Yalçın Meral Akşener Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Cemal Can Canseven
Spor Şenol Güneş Ersun Yanal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Hatayspor Basın Sözcüsü Vardı'dan, Boupendza'nın Kovid-19'a yakalandığı iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 12:27:24. #1.15#
title