Son dakika haber | Hatay Valiliği: "Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına...
10.10.2020 14:29 | Son Güncelleme: 10.10.2020 14:32
Son dakika gündem haberine göre Hatay Valiliği: "Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle henüz söndürülememiştir.
Hatay Valiliği: "Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle henüz söndürülememiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz