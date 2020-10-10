Son dakika haber | Hatay Valiliği: "Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına...

Son dakika gündem haberine göre Hatay Valiliği: "Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle henüz söndürülememiştir.