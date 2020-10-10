Son dakika haber | Hatay Valiliği: "Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına...
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Son dakika haber | Hatay Valiliği: "Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına...

10.10.2020 14:29 | Son Güncelleme: 10.10.2020 14:32
Son dakika haber | Hatay Valiliği:

Son dakika gündem haberine göre Hatay Valiliği: "Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle henüz söndürülememiştir.

Hatay Valiliği: "Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle henüz söndürülememiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 14:32:29. #1.14#
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