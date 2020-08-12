Son dakika haber | Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdü (2)
Son dakika haberleri... GÖZALTINA ALINDIAdana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı tabancayla vurarak öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, gözaltına alındı.
12.08.2020 00:51 | Son Güncelleme: 12.08.2020 01:12
GÖZALTINA ALINDI
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı tabancayla vurarak öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Can ÇELİK/ADANA,
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Kaynak: DHA