Polis, arızalanan otomobili iterek çalıştırdı
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Polis, arızalanan otomobili iterek çalıştırdı

Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ - Haberler | Güncel
Polis, arızalanan otomobili iterek çalıştırdı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde polis ekibi, arızalanan otomobile, resmi araçtaki aküyle enerji desteği verdi.

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde polis ekibi, arızalanan otomobile, resmi araçtaki aküyle enerji desteği verdi. Bu yöntem işe yaramayınca bu kez polis ekipleri, otomobili itti. Otomobil çalışırken, sürücü, polislere teşekkür etti. 

İskenderun ilçesinin en yoğun noktalarından Şehit Pamir Caddesi'nde park halindeki otomobiline binen sürücü, aracı çalışmayınca çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada bölgeden geçen polis ekipleri, devreye girdi. Polisler, resmi araçtaki aküyle enerji desteği verdi. Takviye enerji yapılmasına rağmen otomobil çalışmadı. Bunun üzerine polis ekipleri, sürücünün direksiyona geçmesini istedi. Polislerin ittiği otomobil çalıştı. Sürücü, polislere teşekkür edip, bölgeden ayrıldı. Vatandaşlar ise polisleri bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.


Polis, arızalanan otomobili iterek çalıştırdı
Polis, arızalanan otomobili iterek çalıştırdı
Polis, arızalanan otomobili iterek çalıştırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

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