Son dakika haber... HATAY Otomobilde çorap içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi Son dakika gündem haberine göre Otomobilde çorap içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildiHATAY'ın Kırıkhan ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada, bagajın tavan kısmına zulalanmış çorap içerisine gizlenmiş bin 837 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otomobilde çorap içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada, bagajın tavan kısmına zulalanmış çorap içerisine gizlenmiş bin 837 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 17.45'te Cumhuriyet Mahallesi Reyhanlı Yolu üzerinde yaptığı yol kontrolünde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada bagajın tavan kısmına zulalanmış çorap içinden bin 837 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.K.S. ve A.Y., uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretini yapma suçundan gözaltına alınarak Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA