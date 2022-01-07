Son dakika haber: 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda bir zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber: 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda bir zanlı tutuklandı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Hatay merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

HATAY (AA) - Hatay merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), ilçedeki salça fabrikasının sahibi A.İ'ye uygunsuz görüntüleri kullanılarak şantaj yapıldığı ve silahla tehdit edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından Hatay, Antalya, Gaziantep ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen O.T. ile P.E, A.P, G.Y, K.K, M.T. ve A.D. gözaltına alındı, adreslerdeki aramada 393 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların mağdur A.İ'nin fabrikasından yaklaşık 30 ton salça aldıkları ve borçlarını ödememek için şantaj ve tehdide başvurdukları ileri sürüldü.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber: 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda bir zanlı tutuklandı

Son dakika haber: 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda bir zanlı tutuklandı

Son dakika haber: 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda bir zanlı tutuklandı

Son dakika haber: 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda bir zanlı tutuklandı

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AA - Son Dakika Haberleri

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