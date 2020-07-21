Son dakika haber! Hatay hudut hattında terör örgütleriyle bağlantılı 2 kişi yakalandı
Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Hatay hudut hattında terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişinin yakalandığını bildirdi.
21.07.2020 10:31 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:18
Milli Savunma Bakanlığı, Hatay hudut hattında terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hatay Hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs hudut birliklerimizce yakalandı." ifadesine yer verildi.
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Kaynak: AA