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Son dakika haber | HATAY Darbedilen site güvenliği hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Darbedilen site güvenliği hayatını kaybettiHATAY'ın Arsuz ilçesinde, siteye girmelerine izin vermediği için tartıştığı kimliği belirsiz 3 kişiden biri tarafından darbedilerek ağır yaralanan güvenlik görevlisi Ethem Devrim (60), yoğun bakımdaki 7 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

20.08.2020 15:16 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:25

Darbedilen site güvenliği hayatını kaybetti

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, siteye girmelerine izin vermediği için tartıştığı kimliği belirsiz 3 kişiden biri tarafından darbedilerek ağır yaralanan güvenlik görevlisi Ethem Devrim (60), yoğun bakımdaki 7 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

İlçeye bağlı Karaağaç Cumhuriyet Mahallesi'nde 13 Ağustos gecesi meydana gelen olayda kimliği belirsiz 3 kişi, bir sitenin bahçesine girmek istedi. Güvenlik görevlisi Ethem Devrim tarafından içeriye alınmayan şüpheliler, Devrim ile tartışmaya başladı. Şüphelilerden biri, Devrim'i şiddetli şekilde darbettikten sonra dışarıda kendilerini bekleyen bir otomobile binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla siteye gelen sağlık ekipleri, Devrim'i tedavi için özel bir hastaneye götürdü. Şüpheliler polis tarafından kısa süre sonra yakalandı. Şüphelilerden biri sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Ethem Devrim, bugün hayatını kaybetti. Devrim'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Devrim'in görev yaptığı sitede oturan ve davasını üstlenen avukat Hakan Mazman, 15 yıldır tanıdığı ve 'amca' dediği Ethem Devrim'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti. Davanın takipçisi olacaklarını belirten Mazman, yaşananları şöyle anlattı

Bu kişilerin daha önce de siteye gelip içeri girmeye çalıştıklarını öğrendik. O gece de saat 03.00'te üç kişi geliyorlar, aracı kameraların görmeyeceği yere koyarak iki kişi site girişine yaklaşıyor. Ethem amcayı darbediyorlar. İşin acısı, yere düşünce kalkmak isterken sandalye ile darbetmeye devam ediyorlar. Ciddi darbeler almış ve beyin kanaması geçirmesine neden olmuşlardır. Yapılan müdahalelere ve hastanede yapılan tedavisine rağmen hayatını kaybetmiş. Olayla ilgili bir kişi aracın içinde beklediği, ikinci kişinin de darp sırasında bazen engellemeye çalıştığı için iki kişinin serbest bırakılmasına, birinin tutuklanmasına karar verilmiş. Delillerimizi sunmaya devam edeceğiz.

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Son dakika haber | HATAY Darbedilen site güvenliği hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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