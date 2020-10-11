Son dakika haber | Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (5)

Son dakika haberleri: İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU HATAY'DAHatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde 9 Ekim'de başlayan ve dün akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma ve hasar tespit çalışması sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu havayoluyla Hatay'a geldi.