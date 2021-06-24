Son dakika haber: Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haber: Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber: Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Hatay'da Antakya ve Samandağ ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da Antakya ve Samandağ ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Antakya ve Samandağ ilçelerindeki 3 adrese baskın düzenledi.

Adreslerdeki aramada evlerin bahçesine ekilmiş toplam 113 kök Hint keneviri ile bir miktar esrar tespit edildi.

Ö.K, E.U, O.Y. ve İ.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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