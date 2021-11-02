Son dakika haber | Hatay'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber | Hatay'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Hatay'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kırıkhan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde, kamyon şoförü C.N. ile Osman T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.N. tabancayla Osman T'ye ateş etti.

Ağır yaralanan Osman T, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi tarafından Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan C.N'nin bulunması için çalışma başlattı.

Son dakika haber | Hatay'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika haber | Hatay'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika haber | Hatay'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri
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