Son dakika haber! Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
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Son dakika haber! Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Son dakika haberi: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Son dakika haber! Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
12.09.2020 07:41 | Son Güncelleme: 12.09.2020 07:44

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Amanos Dağları Çat Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangına müdahale sürüyor.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına helikopterle havadan müdahale çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: AA

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