DHA YURT BÜLTENİ - 19

Hatay'daki orman yangınına 2 tutuklamaHATAY'da 9 Ekim'de başlayan, havadan ve karadan ekiplerin yanı sıra vatandaşların da destek verdiği müdahaleler sonucu iki gün sonra kontrol altına alınabilen orman yangınında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay'daki orman yangınına 2 tutuklama

HATAY'da 9 Ekim'de başlayan, havadan ve karadan ekiplerin yanı sıra vatandaşların da destek verdiği müdahaleler sonucu iki gün sonra kontrol altına alınabilen orman yangınında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde, 9 Ekim Cuma günü saat 10.30 sıralarında başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerinde ikametlere de sıçradı. 2 gün boyunca havadan ve karadan müdahale edilen, orman ve itfaiye ekiplerine vatandaşların da destek verdiği yangın, cumartesi günü akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi.

TUTUKLANDILAR

Yangınla birlikte gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

(ADLİYE GÖRÜNTÜLERİYLE)

HABER: HATAY - DHA

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Boşanma aşamasındaki eşi, çocuklarının gözü önünde dövüp, saçlarını kesti (2)

AYDIN'da yaşayan Özlem K. (22), boşanma aşamasında olduğu Ünal K. (26) tarafından çocuklarının gözü önünde dövüldü, makasla saçları kesildi. Gözleri moraran eşinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ünal K., sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı. Özlem K., yakınlarının yanına sığınırken, 3 çocuğu da devlet korumasına alındı.

Söke ilçesinde oturan Özlem K., 6 yıl önce, arıcılık yaparak geçimini sağlayan Ünal K. ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya geldi. Evlendikten bir süre sonra eşinden şiddet görmeye başladığını belirten Özlem K., mart ayında boşanma davası açtı. Dava sürerken, Ünal K., iddiaya göre, zaman zaman Özlem K.'ye barışmak istediğini söyleyip, bir daha şiddet olmayacağına dair sözler verdi. Pazar günü eşinin kaldığı eve giden ve alkollü olduğu öne sürülen Ünal K., iddiaya göre, çocuklarının gözü önünde tartışma çıkardı. Ünal K., dövdüğü Özlem K.'nin yüzünü tanınmaz hale getirdi, daha sonra da makasla saçlarını keserek önüne döktü. Korkudan ne yapacağını bilemeyen genç kadının yardımına komşuları geldi. Eve çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özlem K., buradaki tedavisinin ardından darp raporu alarak, polise şikayette bulundu. Eşine şiddet uyguladığı ve darbettiği gerekçesiyle gözaltına altına alınan Ünal K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı. Özlem K., yakınlarının yanına sığınırken, 3 çocuk ise devlet korumasına alındı.

"HAMİLEYKEN BİLE DÖVDÜ"Ünal K.'nin evlendiği günden bu yana kendisine şiddet uyguladığını, hamileyken bile darp ettiğini öne süren Özlem K., "Yedi yıllık evliyiz. Küçük yaşta evlendim. Evlendiğimizden itibaren beni dövmeye başladı. Alkol aldığı zamanlarda daha fazla dövüyordu. En fazla dayağı hamilelikte yedim. Daha önce bu nedenle ayrıldık. Beni yaylada çok kötü dövmüştü. Savcılığa gidip şikayetçi oldum. Tüm yaşadıklarımı anlattım. Gözaltına aldılar. Ardından serbest bırakılmış. Beni aradı, 'senin çocuklarını istemiyorum, bu çocuklara bakamam gel çocuklarını al' dedi. Ardından engelledim. Annemi aramış, 'hepinizi öldüreceğim' demiş" şeklinde konuştu. Kızının 7 yıldır eşinden şiddet gördüğünü öne süren Gülay T. ise, "Kızım 7 yıldır şiddet görüp bize sığınıyordu. Her defasında üç çocuğu için eşini affedip evine geri dönüyordu. Bu son olayda kızımın yüzünü tanınamaz hale getirdi. Kızımı alıp şikayetçi olduk. Serbest kaldıktan sonra beni arayıp 'ne oldu, beni tutuklatabildiniz mi, ne yapabildiniz' diyerek tehdit etti" diyerek kızıyla birlikte korku içinde yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI