Son dakika haber: Hatay'daki kaçak sigara ve cep telefonu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haber: Hatay'daki kaçak sigara ve cep telefonu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

AA, Erdal Türkoğlu - Güncel
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Son dakika haber: Hatay'daki kaçak sigara ve cep telefonu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Antakya ve Hassa ilçelerinde gerçekleştirilen kaçak sigara ve cep telefonu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antakya ve Hassa ilçelerinde gerçekleştirilen kaçak sigara ve cep telefonu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında dün ve bugün Antakya ve Hassa'daki adreslere baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 580 paket gümrük kaçağı sigara, çeşitli marka ve modelde 46 kaçak cep telefonu, 4 kamera, 1 tablet, 7 adet hoparlör, 29 kulaklık, 19 güç kaynağı, 7 tıraş makinesi ve bir miktar uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Antakya, Güncel, Haberler

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