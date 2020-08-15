Son dakika haber: Hatay'da zirai alanda çıkan yangın korkuttu Bir son dakika haberine göre Hatay'da zirai alanda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Hatay'da zirai alanda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yayladağı ilçesi Yukarıokçular Mahallesi'nde bulunan zirai alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevlere 10 arazöz, 5 su tankı, 1 dozer, 5 teknik personel ve 30 işçi ile müdahale edildi. Yangın 3 saatin sonunda güçlükle kontrol altına alındı.

2 hektarlık alanın kül olduğu yangında soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA