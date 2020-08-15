Son dakika haber: Hatay'da zirai alanda çıkan yangın korkuttu
Bir son dakika haberine göre Hatay'da zirai alanda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.
15.08.2020 23:04 | Son Güncelleme: 15.08.2020 23:13
Hatay'da zirai alanda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yayladağı ilçesi Yukarıokçular Mahallesi'nde bulunan zirai alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevlere 10 arazöz, 5 su tankı, 1 dozer, 5 teknik personel ve 30 işçi ile müdahale edildi. Yangın 3 saatin sonunda güçlükle kontrol altına alındı.
2 hektarlık alanın kül olduğu yangında soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
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Kaynak: İHA