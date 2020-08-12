Son dakika haber! Hatay'da 'Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı (2) Son dakika güncel haberi: AMANOSLARIN OSMANİYE BÖLÜMÜNDE DE OPERASYON BAŞLADIİçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-5 Amanoslar' operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

AMANOSLARIN OSMANİYE BÖLÜMÜNDE DE OPERASYON BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-5 Amanoslar' operasyonunun başlatıldığını açıkladı. Operasyona katılan polis ve jandarmalar, Amanos Dağları'nın Osmaniye bölümünü teröristlerden temizlemek için harekete geçti. Operasyon, bölücü terör örgütü üyesi teröristlerin barındığı değerlendirilen Osmaniye Amanoslar kırsalında, polis özel harekat ve jandarma özel harekat timleriyle 'Yıldırım-5 Amanoslar' ismiyle başlatıldı. Operasyona, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tonbul ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'un bizzat katıldığı öğrenildi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

Kaynak: DHA