Son dakika haber: Hatay'da yaşa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber: Hatay'da yaşa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

27.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:00
Son dakika haber: Hatay'da yaşa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi: Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine 7 adrese operasyon düzenledi.

Polis, yasa dışı yollarla bahis oynattığı ve oynadığını belirlediği 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde, bahis oynamada kullanıldığı değerlendirilen dizüstü bilgisayar ve 12 cep telefonu bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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