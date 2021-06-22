Son dakika haber | HATAY'DA YANGIN SEZONU TEDBİRLERİ

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Edinilen son dakika haberine göre KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Orman Bölge Müdürlüğünün, Orman Yangınları ile Mücadelesi kapsamında 2021 yılı yangın sezonu hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Orman Bölge Müdürlüğünün, Orman Yangınları ile Mücadelesi kapsamında 2021 yılı yangın sezonu hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bölge Müdürü Mustafa Koç, Hatay Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Belen Kaymakamı Hayri Baskın ile basın mensuplarının katıldığı toplantıda bölge hakkında bilgi verdi. Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Orman Bölge Müdürlüğü olarak yangına hassas bir coğrafyada bulunduklarını belirterek, "Müdürlük olarak orman yangınlarında etkili bir mücadele ortaya koyuyoruz. Orman yangınlarıyla hem havadan, hem karadan, teknolojinin son imkanlarını kullanarak mücadele ediyoruz. Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde 533 işçi, 47 arazöz, 18 su tankeri, 74 ilk müdahale aracı, 8 dozer, 7 greyder ve 5 treylerin kara gücünü oluşturuyor" dedi. Bölge Müdürlüğü bünyesinde yangınları erken fark edebilmek ve anında müdahale gerçekleştirmek için 16 yangın gözetleme kulesinde personelleri tarafından nöbet tutulduğunu vurgulayan Koç, "Ayrıca bu yıl ilk kez Bölge Müdürlüğümüz Antakya orman işletme müdürlüğümüz sınırları içerisinde 4 adet insansız yangın gözetleme kulesinin kurulumu yapılarak gözetleme faaliyetlerine başladık. Ayrıca 2021 yılında Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde 1 adet İHA ormanlarımızı gözetleme çalışmalarında bulunmakta ve anlık bilgi aktarımı yapmaktadır. Bölge Müdürlüğü olarak orman yangınlarına havadan da müdahale etmek için 2 adet yangın söndürme helikopteri, 1 adet amfibi uçak bulunmaktadır" diye konuştu.

Dünyada iklim değişikliği ve kuraklık sebebiyle 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sıcak ve kurak bir yıl geçtiğine işaret eden Bölge Müdürü Koç, şunları söyledi:

"Ülkemiz Akdeniz iklim kuşağında yer alıp, yangın riskinin yüksek olduğu ülkelerden birisidir. Özellikle Akdeniz ve Eğe Bölgesi sahile yakın yerler yangına birinci derecede hassas bölgelerdir. Aynı iklim kuşağında İspanya'da 2020 yılında 3 bin 100 adet yangın çıkmış, 63 bin 443 hektar orman alanı zarar görmüştür. Yangın başına düşen alan 20,4 hektardır. ABD'de 48 bin 613 adet yangın çıkmış 3 milyon 320 bin hektar orman alanı zarar görmüştür. Yangın başına düşen alan 68 hektardır. Güney Fransa'da 973 adet yangın çıkmış, 7 bin 368 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Yangın başına düşen alan 7.6 hektardır. Türkiye'de 2020 yılında 3 bin 412 adet orman yangını meydana gelmiş, toplam 20 bin 935 hektar orman alanın zarar görmüştür. Yangın başına düşen alan 6.13 hektardır. Avusturalya da 2020 yılının başlarında toplam 11 milyon hektar orman alanı zarar görmüştür."

Hatay'da 2020 yılında toplam 101 adet orman yangını çıktığına anlatan Koç, 4 bin 978 hektar ormanlık alan zarar gördüğünü söyledi. Yangın tatbikatı yapılan toplantıda, orman yangınlarına karşı mücadelede kullandıkları malzemeler, ekipmanlar ve teknolojileri basına sergilenerek kamuoyu ile paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı