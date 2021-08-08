Son dakika haber! Hatay'da yalnız yaşayan vatandaş evinde ölü bulundu
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Son dakika haber! Hatay'da yalnız yaşayan vatandaş evinde ölü bulundu

Son dakika haber! Hatay'da yalnız yaşayan vatandaş evinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Hatay'ın İskenderun ilçesinde yalnız yaşayan vatandaş evinde ölü bulundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yalnız yaşayan vatandaş evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi'nde Muhammed Bodur'a ait evden kötü kokuların geldiğini fark eden komşuları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, kapısını kırıp girdikleri evde hareketsiz bulunan Muhammed Bodur'un öldüğünü belirledi.

Muhammed Bodur'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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